Ufficiale Pianese, arriva il ghanese ex Palermo e Foggia Moses Odjer

La Pianese rinforza il centrocampo con l’arrivo di Moses Odjer, mediano ghanese classe 1996. Dopo le esperienze in Serie C con Palermo e Foggia, e oltre 120 presenze in Serie B, Odjer è pronto a portare la sua esperienza alla squadra.

“Voglio dare il massimo per far sì che la Pianese raggiunga i suoi obiettivi” (Moses Odjer)