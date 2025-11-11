La Sampdoria si gode il giovane Casalino: è il 7° esordiente più giovane di sempre

Nell’ennesima serata nera, quella di Venezia nell’ultimo turno di campionato, della Sampdoria c’è stata una piccola luce e un evento da ricordare come il debutto del classe 2007 Tommaso Casalino, prodotto del vivaio blucerchiato. Il tecnico Salvatore Foti ha infatti preferito il giovane calciatore a quel Victor Narro - l’investimento più oneroso dell’estate visiti i 200mila euro necessari ad assicurarsi il suo cartellino – per sostituire Cherubini nei minuti finali.

Il centrocampista è diventato il settimo calciatore più giovane a esordire con la maglia del club blucerchiato con i suoi 18 anni, tre mesi e otto giorni, preceduto soltanto da Giovanni Leoni (nel 2024), Adriano Monari (1980), Amedeo Monaldo (1977), Thomas Job (2002), Luigi Paolini (1977) e Noha Lemina (2023). In questa Serie B, invece, è il quarto debuttante più giovane dopo Christian Comotto (Spezia), Dhirar Bril (Sudtirol) e Alessio Cacciamani (Juve Stabia). Lo riferisce Il Secolo XIX in edicola.

Casalino è nato e cresciuto a Genova ed è entrato nelle giovanili della Sampdoria da quando aveva otto anni ed è uno dei pochissimi calciatori, prima di lui quel Simone Trimboli ora al Mantova, che ha fatto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra. Già nei mesi scorsi la mezzala aveva colpito l’allora tecnico Massimo Donati che infatti l’aveva convocato per il ritiro estivo e fatto giocare alcuni spezzoni nelle amichevoli contro la Nuova Camunia e il Sant’Angelo senza però poi farlo esordire fra i professionisti nel corso della sua breve parentesi alla guida blucerchiata.