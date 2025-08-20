TMW Torino, torna di moda Asllani per il centrocampo: ripresi i contatti per l'albanese

Kristjan Asllani è in uscita dall'Inter e questa ormai non è più una novità. Il club nerazzurro sta cercando di cederlo per fare cassa, visto che il regista non rientra nei piani del tecnico Cristian Chivu. Fino a poco fa, secondo quanto raccolto da TMW, la squadra in vantaggio per aggiudicarsi l'albanese era il Bologna, ma i tentennamenti del centrocampista hanno raffreddato la pista, con i rossoblù che in questo momento si sono defilati.

Nel frattempo sono ripresi i contatti con il Torino, che da sempre stima il classe 2002. I granata, che lunedì prossimo alle 20.45 debutteranno in campionato proprio a San Siro contro l'Inter, provano dunque il sorpasso sugli emiliani. Le parti continuano a trattare per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Resta sempre viva l'opzione che porta ad Hans Nicolussi Caviglia.

Nella sua carriera il 23enne vanta 99 presenze e 4 gol con l'Inter, 27 gettoni e una rete con l'Empoli e 33 apparizioni e 3 centri con l'Albania. Nel suo palmares annovera un campionato Primavera, una Serie B, una Serie A, una Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. Attualmente ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028, dunque per i prossimi 3 anni, con l'Inter.