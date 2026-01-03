Ufficiale Catanzaro, il giovane attaccante Oliviero scende in Serie D: giocherà nell'ACR Messina

L’ACR Messina ha annunciato sui propri canali social l’arrivo dell’attaccante Oliviero dal Catanzaro. Il classe 2006, che gioca come seconda punta, era arrivato nel gennaio 2025 dalle giovanili del Bologna, e reduce dalle esperienze con Real Casarea e Pescara, senza però ritagliarsi spazio in prima squadra, ma collezionando in questa stagione sei presenze con una rete con la Primavera giallorossa.

Questa la nota del club siciliano che milita in Serie D:

"L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Oliviero.

Nato a Napoli il 16 marzo 2006, Andrea arriva con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Un giovane talento offensivo che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili di club importanti, pronto a lasciare il segno in giallorosso".