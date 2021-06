Pillon: "Voglio rimanere alla Triestina: so che possiamo raggiungere l'obiettivo"

vedi letture

Riconferma o non riconferma? Il contratto in essere c'è, ma l'Au Mauro Milanese non si è mai espresso in tal senso: un periodo particolare per Giuseppe Pillon, che ha guidato la Triestina nella stagione ormai in archivio.

E che, dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste, ha così parlato: "Quando ho firmato un contratto di un anno e mezzo è anche per portar avanti un progetto da completare in un dato periodo. Pertanto mi scoccerebbe lasciare con il ricordo dell’ultima partita con la Virtus e non avere la possibilità di rifarmi potendo lavorare fin dall’inizio con la squadra. Io sono venuto qui con un obiettivo nella testa da raggiungere in un anno e mezzo, e lo voglio ottenere: sono determinato, sono un testardo, uno che non molla mai perché così ho imparato dalla vita. Con Milanese abbiamo fatto sempre discorsi propositivi in prospettiva, parlando di tutto, in un normale rapporto tra dirigenza e allenatore: giustamente la società fa notare dove si può migliorare, cosa ha visto di giusto e cosa di sbagliato. E io ho detto la mia idea e cosa farei io, Mauro sa cosa ho in testa. L’ossatura è già buona, e partendo da una precisa idea di come vogliamo giocare, non è che servono stravolgimenti, bastano 4-5 innesti giusti e diventiamo molto competitivi".