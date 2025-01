Ufficiale Pineto, ecco il rinforzo a centrocampo. In prestito dal Pescara arriva Tunjov

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che il Pineto "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Georgi Tunjov.

Classe 2001, fa parte della nazionale estone dove ha seguito tutta la trafila dall'U15 fino a quella maggiore, nella stagione 18/19 arriva in Italia per giocare con la Spal, veste la maglia della Carrarese e infine del Pescara prima di approdare a Pineto.

Dieci le presenze in A (esordio nella massima serie il 15/12/2019 in Spal - Roma), 24 in B e 68 in C con 11 gol.

Benvenuto!"