Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”

Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 18:34Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Pineto, ha analizzato il momento della formazione abruzzese nel Girone B:

Quattro risultati utili consecutivi e decimo posto a 16 punti. Siete soddisfatti di questo avvio?
"Sì, siamo contenti. La classifica dice che la situazione è positiva. Siamo andati un po’ a strappi: quattro risultati utili, poi quattro sconfitte, ora di nuovo quattro risultati positivi. Un po’ più di equilibrio non guasterebbe. Qualcosa abbiamo lasciato per strada, ma la classifica è cortissima: dietro le prime tre ci sono dieci squadre in tre-quattro punti. È tutto ancora da decifrare. Fare punti mantiene entusiasmo, che è fondamentale".

Domenica andrete sul campo del Bra, neopromossa e reduce da un trittico positivo di risultati. Che partita vi aspettate?
"Una gara complicata. Il Bra è una squadra piena di entusiasmo, gioca su un campo piccolo e in sintetico, fa dell’aggressività la propria arma principale. Se sbagli l’approccio, in questa categoria paghi subito. Noi siamo reduci da un periodo difficile, ma siamo in ripresa: ci faremo trovare pronti".

Tra i singoli spicca Schirone: sempre titolare, un gol, due assist. È un giocatore destinato a far parlare di sé?
"Schirone è un nome importante. L’anno scorso ha fatto 5 gol e 5 assist da mezzala, nonostante fosse reduce da un crociato. È un centrocampista moderno, può giocare in più ruoli. Mi ha sorpreso che quest’estate non siano arrivate più richieste. A gennaio sarà difficile che parta, ma ha una prospettiva importante. Per noi, puntare sui giovani di proprietà è una missione".

Oltre a lui, altri giovani stanno convincendo: Lombardi, Borsoi, Germinario…
Di Giuseppe: «Sì, abbiamo tanti ragazzi di qualità: Lombardi, Borsoi, Germinario, ma anche Pellegrino, Postiglione, Marrancone, tutti 2005 già protagonisti. Sono giocatori nostri, contrattualizzati, su cui abbiamo investito. Questo ci permette di progettare sia tecnicamente sia economicamente. Anche Pruzzaniti, che aveva molte richieste, non ha mai chiesto di andare via: è merito della solidità del club e dell'ambiente. Siamo soddisfatti del percorso. Continueremo a lavorare con entusiasmo sui nostri giovani e sul nostro progetto".

Articoli correlati
Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è... Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Pineto, Di Giuseppe: "Mister Tisci prospetto per il futuro del calcio. Sarà seguito"... Pineto, Di Giuseppe: "Mister Tisci prospetto per il futuro del calcio. Sarà seguito"
Pineto, Di Giuseppe: "Tisci può fare una carriera luminosa. Glielo auguro di cuore"... Pineto, Di Giuseppe: "Tisci può fare una carriera luminosa. Glielo auguro di cuore"
Altre notizie Serie C
Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata” TMW RadioPineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Cittadella, Castelli: "I risultati ci stanno aiutando, ora si respira un'altra aria"... Cittadella, Castelli: "I risultati ci stanno aiutando, ora si respira un'altra aria"
Triestina, Moretti: "Squadra compatta, Tesser ha portato grande esperienza" Triestina, Moretti: "Squadra compatta, Tesser ha portato grande esperienza"
Ternana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi Ternana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi
Serie C, Giudice Sportivo: quattro giornate a Ierardi (Catania). Inibito Massimo... Serie C, Giudice Sportivo: quattro giornate a Ierardi (Catania). Inibito Massimo Ferrero
Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei... Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.1 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.3 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.5 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.6 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.7 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, l'emergenza prosegue con l'Eintracht Francoforte: anche Spinazzola e Gilmour ko
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte spiega la scelta Gutierrez-Elmas: "Rappresentano la novità buona del mercato"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, domani la sfida contro il Marsiglia. A breve la conferenza di Pasalic
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, domani la sfida contro il Marsiglia. A breve la conferenza di Juric
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine news Serie A n.6 Domani Marsiglia-Atalanta, i convocati di Juric: rientrano in due, ai box Brescianini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia, Donadoni al posto di D'Angelo
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Roberts: "Grati a D'Angelo per il lavoro svolto. Donadoni valore aggiunto"
Immagine news Serie B n.4 Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia
Immagine news Serie B n.5 Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico del Menti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Castelli: "I risultati ci stanno aiutando, ora si respira un'altra aria"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Moretti: "Squadra compatta, Tesser ha portato grande esperienza"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…