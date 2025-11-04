TMW Radio Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”

Ospite dei microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Pineto, ha analizzato il momento della formazione abruzzese nel Girone B:

Quattro risultati utili consecutivi e decimo posto a 16 punti. Siete soddisfatti di questo avvio?

"Sì, siamo contenti. La classifica dice che la situazione è positiva. Siamo andati un po’ a strappi: quattro risultati utili, poi quattro sconfitte, ora di nuovo quattro risultati positivi. Un po’ più di equilibrio non guasterebbe. Qualcosa abbiamo lasciato per strada, ma la classifica è cortissima: dietro le prime tre ci sono dieci squadre in tre-quattro punti. È tutto ancora da decifrare. Fare punti mantiene entusiasmo, che è fondamentale".

Domenica andrete sul campo del Bra, neopromossa e reduce da un trittico positivo di risultati. Che partita vi aspettate?

"Una gara complicata. Il Bra è una squadra piena di entusiasmo, gioca su un campo piccolo e in sintetico, fa dell’aggressività la propria arma principale. Se sbagli l’approccio, in questa categoria paghi subito. Noi siamo reduci da un periodo difficile, ma siamo in ripresa: ci faremo trovare pronti".

Tra i singoli spicca Schirone: sempre titolare, un gol, due assist. È un giocatore destinato a far parlare di sé?

"Schirone è un nome importante. L’anno scorso ha fatto 5 gol e 5 assist da mezzala, nonostante fosse reduce da un crociato. È un centrocampista moderno, può giocare in più ruoli. Mi ha sorpreso che quest’estate non siano arrivate più richieste. A gennaio sarà difficile che parta, ma ha una prospettiva importante. Per noi, puntare sui giovani di proprietà è una missione".

Oltre a lui, altri giovani stanno convincendo: Lombardi, Borsoi, Germinario…

Di Giuseppe: «Sì, abbiamo tanti ragazzi di qualità: Lombardi, Borsoi, Germinario, ma anche Pellegrino, Postiglione, Marrancone, tutti 2005 già protagonisti. Sono giocatori nostri, contrattualizzati, su cui abbiamo investito. Questo ci permette di progettare sia tecnicamente sia economicamente. Anche Pruzzaniti, che aveva molte richieste, non ha mai chiesto di andare via: è merito della solidità del club e dell'ambiente. Siamo soddisfatti del percorso. Continueremo a lavorare con entusiasmo sui nostri giovani e sul nostro progetto".