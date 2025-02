Ufficiale Vis Pesaro, dal Venezia arriva Di Renzo. E Busato fa rientro in laguna

Oggi alle 13:07

Via vai fra Pesaro e Venezia: la Vis ha infatti prelevato in prestito dai lagunari il difensore Di Renzo e risolto il prestito dell'altro difensore Busato che torna in arancioneroverde. Questi i due comunicati:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Renzo.

Classe 2002, Di Renzo è un difensore fisico e resistente che fa di visione di gioco e dinamicità le sue caratteristiche predominanti.

Di Renzo inizia la sua carriera calcistica tra River Chieti e Chieti, per poi trasferirsi nell’estate del 2023 al Latina. Con il club colleziona 36 presenze e raggiunge la maturità calcistica guadagnandosi la titolarità. Già inserito nel gruppo squadra, sarà a disposizione di mister Stellone sin da subito".

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per la risoluzione del prestito che legava Lorenzo Busato al club biancorosso.

La società ringrazia Lorenzo per la professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera".