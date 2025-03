Ufficiale Pineto, rinnovo di contratto fino al giugno 2026 per il tecnico Ivan Tisci

Rinnovo in casa Pineto. Il club abruzzese, con una nota apparsa sui propri canali ufficiali ha comunicato il prolungamento del contratto del Responsabile Tecnico della Prima squadra, Ivan Tisci.

Il mister ha sottoscritto il rinnovo con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

IVAN TISCI, LA BIO - Nato a Genova nel 1974 dopo una carriera fra Serie B e Serie C, con anche 7 presenze in A a Vicenza, ha detto addio al ruolo di centrocampista nel 2010. Nel 2018 la prima avventura in panchina come collaboratore tecnico di Cristian Bucchi a Benevento. Nella stagione successiva il binomio si ripete, seppur per pochi mesi ad Empoli. Nella primavera del 2022, invece, la prima esperienza da capo allenatore a Bisceglie. A seguire arrivano Fasano, Audace Cerignola e, dal 10 ottobre scorso, Picerno, club con il quale ha messo a referto 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 21 partite.

° una partita in meno