Pistoiese, tegola Covid-19: riscontrate positività nel gruppo squadra. La nota del club

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:49 Serie C

"Si comunica che alcuni componenti il gruppo squadra della Us Pistoiese 1921, sono risultati positivi ai tamponi per la ricerca del Virus Sars Covid2 nei test effettuati 48 ore prima della partita Pontedera – Pistoiese, che si disputerà allo Stadio Mannucci. Prima della gara suddetta, nella giornata di domani, in ottemperanza al protocollo, il gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi".

Con questo comunicato, la Pistoiese comunica di aver riscontrato dei positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra: non è al momento a rischio il match di domani pomeriggio (ore 18:30) contro il Pontedera, valido per la 28^ giornata del campionato di Serie C.