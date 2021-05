Play-off Serie C, i risultati al 45°: Matelica avanti a Cesena. Vince il Palermo, pari per la Juve

Sono finiti i primi tempi delle quattro gare delle 17:30 valide per i play off di Serie C. Vittorie esterne per Matelica, gol di Magri al 38°, e Palermo, Valente al 18°, rispettivamente contro Cesena e Juve Stabia. Chiude avanti anche la FeralpiSalò sulla Virtus Verona grazie al gol di Guerra al 19°. Pari senza reti invece fra Pro Vercelli e Juventus U23.

Play off Serie C

Cesena-Matelica 0-1 (38° Magri)

FeralpiSalò-Virtus Verona 1-0 (19° Guerra)

Pro Vercelli-Juventus U23 0-0

Juve Stabia-Palermo 0-1 (18° Valente)