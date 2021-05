Play off Serie C, le formazioni di Modena-Albinoleffe: Castiglia titolare fra i padroni di casa

Queste le formazioni ufficiali di Modena-Albinoleffe, gara valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. All'andata gli emiliani vinsero per 1-0:

Modena (4-3-3): Gagno; Mattioli, Pergreffi, Ingegneri, Varutti; Muroni, Gerli, Castiglia; Spagnoli, Luppi, Pierini. Allenatore: Mignani

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Gusu; Manconi, Cori. Allenatore Zaffaroni