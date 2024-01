Ufficiale Pontedera, rinforzo a centrocampo: dal Rimini arriva Alessandro Lombardi

L'U.S. Città di Pontedera è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Lombardi dal Rimini FC. Centrocampista centrale classe 2000, nato a Rivoli (TO), ha militato a livello giovanile nella Juventus e nel Cagliari per poi approdare nei professionisti con l'Imolese, dove totalizza 74 presenze, 5 reti e 4 assist dal 2020 al 2022. Nelle ultimo anno e mezzo si è diviso tra Reggina in Serie B e Rimini in Serie C. Nella stagione in corso con la maglia dei romagnoli ha messo a referto 11 presenze e 1 gol.

Le prime dichiarazioni di Lombardi in granata:

"Sono molto felice di essere qui. Arrivo in una squadra che sta facendo molto bene, spero di integrarmi al più presto e fare un bel finale di stagione tutti insieme. Spero di aiutare i ragazzi più giovani e di dare una mano a mantenere l'attuale posizione in classifica.

Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo al Mannucci!".

Benvenuto nella famiglia Granata Alessandro!