Ufficiale AlbinoLeffe, rinforzo a centrocampo: dal Rimini arriva a titolo definitivo Alessandro Lombardi

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rimini Football Club le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lombardi, centrocampista classe 2000, che ha sottoscritto un contratto in sino al 30 giugno 2027.

Nativo di Torino, ha mosso calcisticamente i primi passi con Luigi Meroni e Pro Collegno. In seguito all'esperienza, sempre a livello giovanile, con il Torino (sino agli Esordienti), il centrocampista piemontese è entrato nel vivaio della Juventus, indossando la maglia bianconera sino in Primavera, categoria in cui a seguire ha giocato anche con il Cagliari (promozione dal Primavera 2 e poi 49 presenze e 8 gol in Primavera 1). Reduce dall'esperienza al Rimini (18 presenze complessive e 2 reti nella Stagione 2024/25, in cui ha vinto la Coppa Italia Serie C), Lombardi - il cui debutto tra i pro con l'Imolese risale al 2020 (73 partite e 5 gol tra il 2020 e il 2022 in LegaPro) - può vantare 114 presenze e 9 gol in Serie C, con le maglie di Imolese, Rimini e Pontedera, nonché 4 partite e 1 gol in Serie B tra le fila della Reggina.

“Non vedo l'ora di iniziare raduno e, più in senso lato, avventura in bluceleste. Amo il calcio, amo giocare a calcio, amo lavorare per farlo nel miglior modo possibile, ancor più in questa fase fondamentale dell'anno. Sin da domani, sfruttando al massimo strutture che mi hanno impressionato, l'obiettivo è quello di essere la miglior versione possibile di me stesso, in funzione dell'obiettivo collettivo – le prime parole in bluceleste di Alessandro Lombardi -. Nonostante abbia già esperienza in C, sarà la mia prima volta nel Girone A: benché ne abbia sempre seguito tante partite, scoprirne dall'interno le peculiarità sarà un ulteriore stimolo. Promesse? Massimo impegno e dedizione”.

Ad Alessandro un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.