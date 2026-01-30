Pescara, Giannini torna a vestire la maglia del Pineto: prestito fino a fine stagione
Dopo aver disputato quattro gare fra Serie B e Coppa Italia per il difensore Davide Giannini c’è il ritorno in Serie C per vestire nuovamente la maglia di quel Pineto dove aveva giocato già nella seconda metà dello scorso anno. Questo il comunicato:
"Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pescara le prestazioni sportive del difensore Davide Giannini.
Il classe 2005 torna a vestire la maglia biancazzurra dopo aver già disputato la seconda parte della scorsa stagione agli ordini di mister Ivan Tisci, mettendo in mostra affidabilità e spirito di sacrificio.
Giannini indosserà la maglia numero 35 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico per il prosieguo della stagione.
A Davide il bentornato a Pineto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".
