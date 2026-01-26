Pescara, Giannini e Kraja verso la Serie C: giocheranno in prestito al Pineto

Il Pineto è pronto a rinforzarsi con due innesti provenienti dai cugini del Pescara. Come riferisce Rete 8 infatti i due club avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo, di Davide Giannini ed Edis Kraja.

Il primo è un difensore centrale classe 2005 che già nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia del Pineto scendendo in campo in quattro occasioni in Serie C. Quest’anno il centrale ha giocato pochissimo in Serie B, sia con Vivarini sia con Gorgone in panchina, con appena 29 minuti spalmati su tre gare. Anche il secondo, centrocampista classe 2000, finora ha trovato poco spazio con poco più di mezzora in campo e un unica presenza in Serie B dopo che nella passata stagione fu fra i protagonisti della promozione con otto presenze nella stagione regolare e sette nei play off da gennaio in avanti.

I due, salvo sorprese, nei prossimi giorni si trasferiranno poco lontano da Pescara per iniziare una nuova avventura con la speranza di accumulare minuti e giocare con maggiore continuità dopo una prima metà di stagione ai margini del Delfino.