Pres. Olbia sulle elezioni in Lega Pro: "Ghirelli ha portato buoni risultati e non ha finito"

Nel corso dell’intervista a Gallura Live Alessandro Marino, presidente dell’Olbia, ha parlato della governance della Lega Pro e sulle elezioni di domani: "Credo che queste elezioni debbano andare nel segno della continuità in quanto il lavoro di Ghirelli per la Lega Pro ha portato buoni risultati e non è ancora terminato, così come quello di Gravina alla presidenza della FIGC. Ciò che non è ancora stato fatto riguarda le riforme strutturali. Il Covid ha ritardato il processo di attuazione, ma adesso è giunto il momento di accelerare. Non è più possibile pensare di risolvere i problemi del calcio con interventi palliativi, dobbiamo ripensare il sistema perché altrimenti molti club non riusciranno a sopravvivere in una fase di grande incertezza e sofferenza. Vorrei quindi sottolineare ancora una volta quanto sia importante che le istituzione regionali e nazionali stiano vicine alle società di Serie C, anche perché le difficoltà vissute sono simili a quelle dei settori della ristorazione e del turismo. I costi per i club sono lievitati a fronte di ricavi a cui abbiamo dovuto rinunciare per far fronte all'emergenza. In un calcio come il nostro che non gode di introiti da diritti televisivi, questi aggravi rendono il peso insostenibile".