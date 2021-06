Pres. Piacenza: "Nella stagione 2021-22 è salvarsi subito, poi mettere un piede nei playoff"

Durante un recente incontro con la tifoseria per un saluto di fine stagione, il presidente del Piacenza Roberto Pighi ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il club biancorosso.

Queste le sue parole, riprese da sportpiacenza.it: "Molto probabilmente ci sarà la riforma dei campionati per la stagione 2022/2023, quindi il prossimo anno bisognerà cercare di fare qualcosa in più perché se nella Serie C Elite (o B2, dipende come sarà chiamata) entreranno le prime 7 o 8 del prossimo campionato a noi piacerebbe esserci. Poi, nel calcio, di matematico non c’è mai nulla. Ci proveremo ma la concorrenza è forte. Abbiamo imparato dai nostri errori che sono stati corretti in corsa, pur di farlo abbiamo sforato notevolmente il budget iniziale ma è sintomo di come ci teniamo al Piacenza. Chiaramente non è stata una stagione facile nemmeno dal punto di vista finanziario, sono state cambiate in corsa le regole sui minutaggi dei giovani, averlo saputo ad agosto avremmo fatto scelte diverse e invece ci siamo confrontati con una cambio improvviso di regole. Dopodiché potremmo parlare dei ristori: promessi, stanziati ma non erogati. Li stiamo aspettando ancora adesso e vi assicuro che i costi sostenuti per i protocolli anticovid sono stati pesanti in termini di bilancio. Nella prossima stagione ci saranno ancora, speriamo siano più “leggeri”. Tornando al futuro, l’obiettivo per la stagione 2021/2022 è salvarsi subito, mettere un piede nei playoff e, in attesa di vedere come sarà strutturata la riforma, magari cercare di entrare nella parte sinistra della classifica".

Conclude: "Mi piacerebbe fare un regalo ai tifosi, compatibilmente con il nostro bilancio, che è perfetto, perciò coltivo la speranza di poter arrivare a un giocatore importante, capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Ci stiamo lavorando e proveremo a portarlo a casa".