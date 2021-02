Quattro mesi dopo è ancora Litteri-gol. "Mi è mancata tantissimo la sensazione del gol"

Se escludiamo i 3’ contro la Sambenedettese lo scorso 6 dicembre Gianluca Litteri è stato lontano dal campo e dalla maglia della Triestina quasi 4 mesi. Tra Coronavirus e problemi fisici l’ex Cosenza è da considerarsi un nuovo acquisto per la formazione di Giuseppe Pillon visti che i problemi sono arrivarti già durante la gestione di Carmine Gautieri. Una new entry che si è fatta sentire alla prima occasione, con il gol decisivo per espugnare il campo di Ravenna nella giornata di ieri. "Era parecchio che non giocavo - spiega il giocatore siciliano nel dopopartita, mi mancava questa sensazione. Sono felice per la squadra soprattutto, perché è una vittoria importante su un campo difficile. Bisogna lavorare ed andare avanti così. E' stata una sofferenza stare così tanto lontano dal campo, è dura soprattutto mentale, ma col lavoro e la giusta concentrazione sono riuscito a rientrare. Il gol? Per un attaccante è fondamentale, è stata una emozione fantastica".