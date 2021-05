Ravenna a un passo dal baratro della D, Colucci: "Purtroppo non dipende solo da noi"

Missione disperata per il Ravenna, ultimo in classifica e con lo spettro della retrocessione in D sempre più vicino. Vincere e sperare che non faccia altrettanto l'Arezzo, il Ravenna prova ad agguantare la zona playout ma è tutto abbastanza complicato. Come riportato da teleromagna queste le parole del tecnico Leonardo Colucci. "Da quando sono arrivato qui a Ravenna non siamo mai riusciti a segnare più di due gol in una partita ad eccezione della partita dell’andata con l’Imolese. Abbiamo avuto problemi e acciacchi di ogni tipo soprattutto in attacco ma domenica cercheremo di farci trovare pronti ad ogni eventualità, con la consapevolezza che il nostro primo obiettivo sarà quello di fare nostra la partita e poi sperare in altre combinazioni favorevoli. Certe partite non si devono quasi preparare, tanta è l’importanza della posta in palio, e quella col Carpi è sicuramente una di queste. La certezza è che giocheremo al cento per cento delle nostre possibilità, anche se purtroppo la conquista dei play-out non passerà solo dal nostro risultato”.