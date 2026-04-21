Ravenna, Okaka: "La mia prima stagione è andata oltre le aspettative. Vogliamo la B"

Stefano Okaka, attaccante del Ravenna, ha parlato ha parlato della sua esperienza in giallorosso ai microfoni di Sky "La mia prima stagione con la maglia del Ravenna è andata oltre le aspettative. Ero fermo da due anni e ritrovarmi qui a fare gol, a essere terzo in classifica con la possibilità di giocarti la Serie B è qualcosa di incredbile, è l'obiettivo per tutti noi: veniamo da una strada molto lunga, sappiamo da dove siamo partiti e ce la giocheremo fino alla fine".