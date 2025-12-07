Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Si sono concluse le gare delle 17:30 in Serie C. Nel Girone A, la Dolomiti Bellunesi conquista una vittoria esterna importante superando la Pro Patria per 2-0, grazie alle reti di Marconi al 24’ e Clemenza al 77’. Nel Girone B, finale thrilling a Ravenna: i romagnoli battono il Pontedera 2-1. Nabian apre al 1’, ma nel recupero il Ravenna ribalta tutto con Luciani al 90’ e Okaka al 103’, completando una rimonta pesantissima.
Infine tre sfide equilibrate nel Giroen C. L’Audace Cerignola pareggia 1-1 con la Casertana: vantaggio di D’Orazio, poi nella ripresa l’autogol di Gasbarro riequilibra il match. Colpo esterno invece del Benevento, che piega la Cavese 1-0 grazie a Simonetti all’86’. Successo di misura anche del Cosenza, che batte l’AZ Picerno 1-0 con un gol di Achour al 77’.
SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Domenica 7 dicembre
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
24' Marconi, 77' ClemenzaLunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina
Classifica - Vicenza 43*, Union Brescia 30*, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 27*, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Dolomiti Bellunesi 21*, Giana Erminio 20, Lumezzane 20*, Novara 20*, Arzignano 18*, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12*, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)
Perugia-Ternana 1-2
6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),
Ravenna-Pontedera 2-1
1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 25*, Carpi 24, Ternana 24*, Pineto 24*, Forlì 21,Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19*, Gubbio 18*, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 9*
* una gara in più
* due gare in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57’ Fall (M), 64’ Comi (A)
Salernitana-Trapani 1-1
9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)
Audace Cerignola-Casertana 1-1
34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)
Cavese-Benevento 0-1
86' Simonetti
Cosenza-AZ Picerno 1-0
77' Achour
Classifica - Catania 37*, Benevento 35*, Salernitana 32*, Cosenza 32*, Casertana 29*, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 24*, Audace Cerignola 23*, Trapani 22*, Atalanta U23 22*, Team Altamura 19*, Cavese 17*, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*, Picerno 13*.
* una gara un più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva