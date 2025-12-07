Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza

Si sono concluse le gare delle 17:30 in Serie C. Nel Girone A, la Dolomiti Bellunesi conquista una vittoria esterna importante superando la Pro Patria per 2-0, grazie alle reti di Marconi al 24’ e Clemenza al 77’. Nel Girone B, finale thrilling a Ravenna: i romagnoli battono il Pontedera 2-1. Nabian apre al 1’, ma nel recupero il Ravenna ribalta tutto con Luciani al 90’ e Okaka al 103’, completando una rimonta pesantissima.

Infine tre sfide equilibrate nel Giroen C. L’Audace Cerignola pareggia 1-1 con la Casertana: vantaggio di D’Orazio, poi nella ripresa l’autogol di Gasbarro riequilibra il match. Colpo esterno invece del Benevento, che piega la Cavese 1-0 grazie a Simonetti all’86’. Successo di misura anche del Cosenza, che batte l’AZ Picerno 1-0 con un gol di Achour al 77’.

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Pro Vercelli-Renate 1-1

18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)

Domenica 7 dicembre

Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1

29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)

Novara-Vicenza 2-2

23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)

Union Brescia-Lumezzane 0-1

28’ Iori

Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2

24' Marconi, 77' ClemenzaLunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 43*, Union Brescia 30*, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 27*, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Dolomiti Bellunesi 21*, Giana Erminio 20, Lumezzane 20*, Novara 20*, Arzignano 18*, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12*, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Livorno-Arezzo 2-1

39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)

Pianese-Gubbio 1-0

61’ Tirelli

Bra-Campobasso 2-0

53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre

Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1

51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)

Perugia-Ternana 1-2

6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)

Torres-Pineto 1-1

38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),

Ravenna-Pontedera 2-1

1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 25*, Carpi 24, Ternana 24*, Pineto 24*, Forlì 21,Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19*, Gubbio 18*, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 9*

* una gara in più

* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Casarano-Latina 1-1

10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)

Siracusa-Foggia 2-2

10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),

Sorrento-Potenza 2-2

38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)

Giugliano-Team Altamura 0-1

46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre

Monopoli-Atalanta U23 1-1

57’ Fall (M), 64’ Comi (A)

Salernitana-Trapani 1-1

9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)

Audace Cerignola-Casertana 1-1

34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)

Cavese-Benevento 0-1

86' Simonetti

Cosenza-AZ Picerno 1-0

77' Achour

Classifica - Catania 37*, Benevento 35*, Salernitana 32*, Cosenza 32*, Casertana 29*, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 24*, Audace Cerignola 23*, Trapani 22*, Atalanta U23 22*, Team Altamura 19*, Cavese 17*, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*, Picerno 13*.

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva