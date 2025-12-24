Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"

Cinque gol in 15 partite. Questo è il bottino ottenuto da Stefano Okaka nella prima parte della stagione 2025/2026. La prima con la maglia del Ravenna, neopromossa in Serie C e Campione d'inverno del Girone B. L'ex centravanti della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla nuova avventura a Cronache di Spogliatoio:

"Marchionni (suo ex compagno ai tempi del Parma, ndr) è un tecnico che ama quello che fa e si vede. È stato bravo a ricostruirsi una sua routine: è la cosa più difficile quando smetti. Ora iniziamo il girone di ritorno, vediamo che succede. Un gol promozione di tacco? Li ho già fatti, sono finiti i bonus. Ma andrebbe bene anche un calci di rigore".