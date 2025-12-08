Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo

Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:49Serie C
Tommaso Maschio

Dopo due anni fermo, l’ultima sua stagione fu nel 2022/23 con la maglia del Basaksehir in Turchia dove mise a segno 7 reti in 37 presenze nelle varie competizioni, i dubbi sulla condizione di Stefano Okaka non mancavano. Ma il Ravenna non le ha tenute particolarmente in conto decidendo di tesserarlo a inizio settembre per potenziare il proprio reparto dopo il ritorno in Serie C e puntare a un campionato di vertice.

Una scommessa che finora è risultata vincente perché l’esperto centravanti – che vanta anche cinque presenze e un gol con l’Italia – dopo un periodo di normale rodaggio in cui si è rimesso alla pari coi compagni dal punto di vista della tenuta fisica trovando la prima rete a fine ottobre contro la Pianese. Un gol che valse la vittoria e venne bissato una settimana dopo contro l’Ascoli, sempre subentrando negli ultimi minuti. In mezzo la doppietta contro il Rimini in Coppa Italia Serie C che portò i giallorossi a passare il turno.

Ieri il classe’89 è stato nuovamente decisivo in una gara che lo ha visto protagonista fin dall’avvio. Contro il Pontedera infatti la squadra romagnola era sotto nel punteggio fino al recupero e rischiava di non approfittare del passo falso dell’Arezzo. E invece prima Luciani al quarto minuto di recupero e poi proprio Okaka al 103’ decidevano la gara a favore dei giallorossi. Un gol, il quinto in stagione, di pregevolissima fattura con un colpo di tacco volante in area su cross dalla destra che fa esplodere il Benelli e sognare in grande una neopromossa dalle grandi ambizioni.

