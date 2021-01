Renate, ammiratori dalla Serie B e dalla Svizzera per il centrocampista Rada

Fra le fila del sorprendente Renate si sta mettendo in luce un giovane centrocampista cresciuto nell'Inter. Si tratta di Armand Rada, classe '99, leader del centrocampo della squadra di Aimo Diana dove ha collezionato finora 17 presenze con due reti. Un rendimento che ha acceso su di lui i riflettori di diversi club di Serie B – Venezia, Pisa, Cittadella e Vicenza – e non solo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Tuttoc.com anche il Lugano avrebbe intenzione di puntare sull'albanese in futuro con il Renate che potrebbe cedere il giocatore già in questa finestra di mercato solo a patto di poterlo trattenere in prestito fino a giugno per continuare a sognare la promozione in Serie B.