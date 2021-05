Renate, Anghileri: "Avremmo potuto dar più filo da torcere al Como, ma ora testa ai playoff"

Tornerà in campo domenica il Renate, che farà il suo esordio nei playoff. Avversario di turno, il sorprendente Matelica.

E quando può iniziare il conto alla rovescia, ai microfoni di tuttoc.com, è il capitano nerazzurro Marco Anghileri a fare il punto della situazione: "I primi anni di militanza in neroazzurro l'obiettivo era quello di mantenere la categoria, in alcune stagioni ci siamo riusciti anche nelle ultime giornate. Con il passar del tempo la società è cresciuta facendo sempre un passo alla volta riuscendo però a non far mai mancare nulla alla squadra. Adesso tutti ci vedono come una squadra di alta classifica, quindi i giocatori sono più invogliati e stimolati a venire al Renate. Un cambio di prospettiva frutto dei risultati che possono arrivare attraverso una programmazione puntigliosa. Quest'anno abbiamo fatto uno strepitoso girone di andata, poi sappiamo come nel ritorno fare punti è molto più difficile. Forse potevamo dare maggior filo da torcere al Como quindi rimane il rammarico, ma allo stesso tempo la nostra classifica al termine della regular season poteva essere anche peggiore rispetto al terzo posto ottenuto. Adesso questo è il nostro passato, pensiamo a dare il massimo nei playoff".