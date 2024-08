Ufficiale Renate, è addio con Currarino. Il centrocampista ripartirà dal Livorno in Serie D

Il Renate ha annunciato l’addio del centrocampista Currarino dopo appena una stagione. Il calciatore ripartirà dal Livorno in Serie D che ne ha annunciato l’acquisto sui propri canali ufficiali. Questi i due comunicati:

“A.C. Renate Srl comunica ufficialmente di aver concluso le pratiche per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Michele Currarino. Al centrocampista classe '93, autore di 28 presenze (con 1 gol) in nerazzurro, va il nostro sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata oltre ai migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

“Michele Currarino è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Dopo qualche anno in serie D, passa alla Virtus Entella in serie B. Qui trascorre tre anni e mezzo con una retrocessione in Lega Pro e una vittoria del campionato. Dopodiché si trasferisce al Monopoli e successivamente trascorre due stagioni a Fiorenzuola e una a Renate (sempre in Lega Pro)”.