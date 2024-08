Ufficiale Livorno, colpo in entrata: preso Currarino dopo l'addio al Renate

Il Livorno chiude un super colpo per la Serie D. Dopo la risoluzione con il Renate, infatti, gli amaranto hanno chiuso il tesseramento di Michele Currarino. Questo il comunicato dei labronici:

"Michele Currarino è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Dopo qualche anno in serie D, passa alla Virtus Entella in serie B. Qui trascorre tre anni e mezzo con una retrocessione in Lega Pro e una vittoria del campionato. Dopodiché si trasferisce al Monopoli e successivamente trascorre due stagioni a Fiorenzuola e una a Renate (sempre in Lega Pro)".