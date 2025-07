Ufficiale Dolomiti Bellunesi, nuovo innesto per l'attacco: dalla Fiorentina arriva Toci

Un profilo giovane, ma già abituato al professionismo. Tecnico, fisico, con fiuto del gol e un’importante esperienza a livello internazionale. La Dolomiti Bellunesi accoglie Eljon Toci: attaccante, classe 2003, è nato a Dibër, in Albania.

L’IDENTIKIT – Alto 191 centimetri, Eljon si è reso protagonista di un cammino di rilievo con le Nazionali dell’Albania: dall’Under 19 alla 21, ha collezionato 17 presenze e 3 reti. Un percorso che testimonia il suo valore e l’attitudine a migliorarsi.

IL PERCORSO – In Italia, invece, ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Südtirol, in Serie C, prima di attirare l’attenzione della Fiorentina, che è tuttora proprietaria del cartellino. Nella “cantera” viola, sotto la guida tecnica di Alberto Aquilani, Toci si è messo in luce con un bottino di 25 gol complessivi, di cui 18 nel campionato Primavera 1. Una cifra che parla chiaro. Ed è frutto del suo senso della posizione, unito alla concretezza e alle doti in fase realizzativa.

LASCIARE IL SEGNO – Dopo l’esperienza in maglia viola, ha proseguito la sua avventura in Serie C con le maglie di Sestri Levante, Pro Sesto e, nell’ultima stagione, Pro Patria. Ora, il presente si chiama Dolomiti Bellunesi. Ed è scandito da entusiasmo, motivazione e voglia di lasciare il segno: «Questo progetto che mi ha convinto subito. La società è seria, mi ha trasmesso ambizione. E so che qui potrò maturare molto».

GENEROSO – Eljon è un centravanti moderno: «Mi ritengo un giocatore generoso, il sacrificio e il duro lavoro sono ciò che mi hanno accompagnato durante tutta la mia carriera. Strutturato fisicamente, attacco la profondità e lavoro per la squadra. Fuori dal rettangolo verde? Mi piace staccare con vari hobby tra cui film, serie tv e uscite in compagnia». Senza considerare i viaggi: «Ho trascorso una settimana di vacanza in Egitto. E il resto dell’estate l’ho passato tra allenamenti e piscina». Nel frattempo, Toci ha già raggiunto il Centro sportivo di Rasai e preso contatto con la sua nuova realtà: «Voglio crescere insieme a questo club, gioire e regalare emozioni».