Rinvio Cavese-Turris al 28 aprile: i blufoncé non ci stanno e protestano con la Lega

Rinviata e decisa la data del recupero del match della 36^ giornata del campionato di C tra Cavese e Turris, del Girone C: si giocherà il 28 aprile.

Ma i blufoncé non ci stanno, e le ragioni delle rimostranze alla Lega Pro le ha spiegate patron Massimiliano Santoriello a tuttoc.com: "Un simile rinvio esporrebbe la Cavese all'ennesima superiore difficoltà nel corso di questa stagione, sia perché, a differenza di tutte le altre squadre in lotta per la retrocessione, la Cavese si troverebbe ad affrontare tre gare in otto giorni (in luogo di due), sia perché la Cavese si troverebbe a dover rientrare dalla gara esterna con il Palermo (programmata per le ore 17.30 del giorno 25 apriIe 2021) in data non antecedente alla tarda mattinata del 26 aprile 2021 (con oggettiva impossibilità di effettuare allenamenti e/o terapie per eventuali infortunati). Come se non bastasse, la Cavese dovrebbe poi effettuare la partita del 28 aprile 2021 senza oggettiva possibilità di utilizzo di almeno un allenamento completo (dovendosi nella giornata antecedente la partita fare la rifinitura). Ebbene una simile programmazione costituirebbe violazione del diritto di tutte le squadre a potersi giocare la delicatissima fase finale di campionato a "parità di armi" o quantomeno a potenziale "parità di armi". Vi è di più. La programmazione della gara per il 28 aprile 2021 rappresenterebbe anche implicita violazione delle prescrizioni di cui al comunicato n. 406-2021, prevendente la disputa delle ultime due gare di stagione regolare per i giorni 25 aprile 2021 e 2 maggio 2021, con presupposto di intervenuta disputa da parte di tutte le compagini di tutte le restanti gare precedenti. Alla luce di quanto innanzi esposto e stante la delicatezza delle vicende lo scrivente invita alla previsione di una soluzione di buon senso, non costituente pregiudizio per la sola Cavese".