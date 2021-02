Cavese, in 4 turni eguagliati i punti dell'intero girone di andata. E non è più ultimo posto

vedi letture

Un girone di andata tragico, 8 punti conquistati in 18 partite: un film horror quello che stava vivendo la Cavese, fino all'intuizione di patron Massimiliano Santoriello, che, a mercato già aperto, ha deciso di far rivoluzionare la squadra. Affidando l'arduo compito di rinnovo al Ds Francesco Lamazza, chiamato in 20 giorni a sistemare le cose: 10 acquisti e altrettante cessioni.

"E' stato un lavoro faticoso, cercavamo principalmente gente disposta a lottare, e non è stato semplice trovarla perché a gennaio, per muoversi, si guarda soprattutto la classifica, e la nostra non agevolava il lavoro, o il contratto più lungo", il commento del direttore proprio ai microfoni di TMW.

Ma i risultati non hanno faticato ad arrivare con la nuova squadra che di fatto ha già stabilito un record: nelle prime quattro partite del girone di ritorno ha centrato otto punto, frutto di due pareggi (uno per altro con il Bari, e uno con la Vibonese) e delle vittorie su Bisceglie e Paganese, due scontri diretto.

Scontri diretti che sono valsi molto di più dei punti in sè: i blufoncè, infatti, battendo proprio la Paganese, hanno operato il sorpasso ai danni degli azzurrostellati, lasciando per la prima volta in stagione l'ultimo posto in classifica. Un primo passo è stato mosso...