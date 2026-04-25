Risultati Serie C. È terminato il Girone A: il Renate scavalca il Lecco e chiude al terzo posto

Si è chiusa l'ultima giornata del Girone A di Serie C. Un girone dominato dal Vicenza, che ha da tempo conquistato la promozione in Serie B, con tre retrocesse senza playout: Triestina, Pro Patria e Virtus Verona.

Nell'ultima giornata si sono delineati i piazzamenti per quanto riguarda i playoff: al secondo posto c'è l'Union Brescia, che ha vinto l'ultima gara della stagione contro l'Inter U23. Il colpaccio di giornata lo mette a segno il Renate, che batte 2-1 la Pro Patria e approfitta del ko del Lecco per prendersi il terzo posto in classifica. Ai playoff anche la Giana Erminio, che si prende il 10 posto all'ultimo respiro sorpassando l'Albinoleffe.

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE A

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE A

Alcione Milano-Albinoleffe 2-1

20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (A)

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0

51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti

Cittadella-Giana Erminio 0-2

49' Pinto, 66' Galeandro

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0

Inter U23-Union Brescia 0-1

78' Crespi

Lumezzane-Virtus Verona 4-1

22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' Patane (V)

Ospitaletto-Novara 0-2

6' aut. Casali, 30' Lanini

Pergolettese-Lecco 3-0

11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi

Renate-Pro Patria 2-1

31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)

Triestina-Vicenza 1-6

17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Erminio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva