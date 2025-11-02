Salernitana, Ferrari: "Punto guadagnato, difficile giocare partite di questo tipo"

L'attaccante Franco Ferrari è intervenuto a LiraTv per commentare il pareggio della Salernitana sul Latina: "È un punto guadagnato perchè ogni gara è difficile e si rischia sempre di perdere. Siamo primi e dobbiamo continuare così. Mi dispiace per l’occasione avuta di testa e mandata fuori perché potevamo chiudere i conti. Non penso che abbiamo avuto difficoltà ma quando sffronti squadre chiuse si fa sempre un po' fatica.

Noi ci abbiamo messo tutto, soprattutto nel secondo tempo, ci è mancato solo il gol. La Serie C è questa, affrontiamo squadre tignose, che lottano e che sanno anche giocare con personalità.

oi stiamo dando il massimo, stiamo lavorando bene, ora dobbiamo pensare alla prossima partita per cercare di vincerla. Moduli in attacco? Abbiamo giocato con diversi moduli ma li reputo tutti ideali perché abbiamo sempre giocato bene bene".