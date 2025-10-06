Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"

Franco Ferrari, attaccante della Salernitana e protagonista della vittoria nel derby contro la Cavese, ha parlato a Lira TV: "Siamo felici per il risultato, ma il merito è di tutta la squadra. Centrocampisti e difensori hanno fatto un lavoro di sacrificio enorme. Abbiamo provato l’attacco a tre dal primo minuto per la prima volta, e sono contento che abbia funzionato. Vincere era fondamentale".

Ferrari ha poi raccontato l’emozione per il gol segnato davanti ai tifosi dell’“Arechi”: "Aspettavo da tanto questo momento. L’ho segnato in uno stadio dove avevo giocato più volte da avversario e non mi aspettavo che arrivasse in questo modo. Devo ringraziare Achik per l’assist perfetto. Sotto la curva abbiamo cantato tutti insieme: un momento speciale. Non ho mai sentito la tifoseria così vicina, c’è un’atmosfera bellissima che dobbiamo continuare a coltivare partita dopo partita".

L’argentino ha sottolineato anche l’importanza del gruppo: "È stata una prova significativa, abbiamo creato tanto e ci siamo capiti bene in attacco. Ora serve continuità: il campionato è lungo, ci aspettano partite difficili, ma lavorando così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. L’obiettivo è migliorare ogni giorno e affrontare una partita alla volta".