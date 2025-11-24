Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"

“Non mi godo il gol al massimo, perché so che possiamo fare di più”, il centravanti della Salernitana Franco Ferrari parla così dopo il pareggio contro il Potenza arrivato grazie a un suo gol a cinque minuti dalla fine: “Possiamo restare primi a lungo, abbiamo le qualità per farlo”.

L'argentino poi parla della prestazione ai microfoni di Lira TV: “Nel primo tempo ci è mancato solo il gol, conosco bene i miei compagni e credo che la crisi offensiva sia solo un momento e nulla di più. - conclude Ferrari – Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, anche oggi abbiamo cercato la vittoria fino alla fine”.

Infine un pensiero ai compagni di squadra , Mnatino e Villa, che hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della gara a causa di problemi muscolari che potrebbero metterli a rischio per il derby con il Benevento – dove mancherà sicuramente Tascone espulso nel finale – nel prossimo turno: “Speriamo che non sia nulla di grave”.