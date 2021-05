Samb, Lombardo: "Ci aspettavamo il fallimento, ma vogliamo giocarci le nostre carte"

Il centrocampista Mattia Lombardo intervistato da Tuttoc.com ha parlato del fallimento della sua Sambenedettese ribadendo la volontà della squadra di dare il massimo nei play off nonostante la situazione sia precipitata: "La squadra è cresciuta tantissimo, la situazione societaria ci ha rinforzato moltissimo come gruppo e ora vogliamo giocarci le nostre carte per tirare fuori il massimo per noi, e per i nostri tifosi. Fallimento? Ci aspettavamo questa decisione, era inevitabile dopo le ultime settimane passate. Per l’ennesima volta siamo andati avanti grazie al contributo dei tifosi, come successe anche a Lucca. Per questo abbiamo ulteriormente maggior responsabilità nel dover dare oltre il massimo in queste partite. - conclude Lombardo - Come è successo a Lucca siamo andati avanti grazie ai tifosi. In primis devo ringraziare i tifosi della Sambenedettese per l’aiuto che ci hanno dato fino ad ora per affrontare le trasferte e le spese extra come i tamponi. Il calcio è bello grazie alla passione dei tifosi, quindi li aspettiamo presto allo stadio. A quelli della Lucchese, con cui sono legato particolarmente per la grandissima stagione fatta poco tempo fa, posso solo dire di tenere duro e di preservare l’affetto che hanno per la propria squadra e i propri colori fino alla fine perché presto arriveranno anche soddisfazioni".