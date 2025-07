Ufficiale Sambenedettese, c'è la firma del fantasista Napolitano: contratto annuale

Serie C

Oggi alle 17:28 Serie C

Dopo l’esperienza al Matera in Serie D (25 presenze e tre gol) per il fantasista Luca Napolitano arriva la chiamata dal calcio professionistico e dalla Serie C. La Sambenedettese ha infatti annunciato il tesseramento del calciatore cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Questa la nota dei marchigiani:

"L’U.S. Sambenedettese ufficializza la firma del giovane trequartista classe 2004 Luca Napolitano, che ha firmato fino al 30 giugno 2026 con il club rossoblù: per lui, protagonista in tutte le formazioni giovanili della Lazio con convocazioni in Serie A e Champions League, nella scorsa stagione 25 presenze, 3 gol e 5 assist con la maglia del Matera".