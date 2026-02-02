TMW
Arezzo, ci siamo per il terzino di Chiara. In uscita c'è il pari ruolo Perrotta
TUTTO mercato WEB
Gianluca Di Chiara è ormai un difensore dell'Arezzo con cui proverà a conquistare la promozione in Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW l'esperto terzino mancino arriverà a titolo definitivo dal Catanzaro firmando un contratto fino al termine della stagione. In uscita dai toscani c'è così il pari ruolo Francesco Perrotta che però potrebbe restare in amaranto qualora non si trovassero soluzioni in queste ultime ore. Per il classe 2004 infatti in caso di mancata cessione non ci sarà la risoluzione del contratto.
