Sambenedettese, incontro fra i giocatori e l'AIC. Si attendono novità sugli stipendi

vedi letture

Continua il clima di incertezza in casa Sambenedettese dopo il botta e risposta fra l'ex patron Fedeli e il nuovo proprietario Serafino e soprattutto dopo le parole del capitano Maxi Lopez richiamato ufficialmente dal club in una nota. Come riferisce Tuttoc.com l'AIC oggi pomeriggio con i suoi rappresentanti ha incontrato al campo d’allenamento i giocatori della Sambenedettese vista la situazione d’incertezza. Al momento non risultano ancora gli emolumenti di novembre e dicembre nei conti correnti. Il 16 marzo, inoltre, è il termine ultimo per i pagamenti di gennaio e febbraio. Lo spogliatoio è unito e con grande senso di responsabilità, i giocatori, al contrario di alcune voci circolate in questi giorni, scenderanno in campo senza problemi e col massimo impegno. Ma vogliono avere chiarezza dalla società.