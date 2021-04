Sambenedettese, Serafino tenta il tutto per tutto: chiede altri 120 giorni per evitare il fallimento

Il presidente della Sambenedettese Domenico Serafino prova il tutto per tutto per evitare un fallimento ormai certo e a 24 ore dall’udienza in tribunale presenta una richiesta di concordato in bianco, chiedendo un termine di 120 giorni per depositare il vero concordato in cui si impegnerà a presentare una proposta di pagamento dei creditori che dovrà essere accettata dagli stessi. Lo rivela Veratv spiegando che nella giornata di domani il Giudice Francesca Calagna avrà due opzioni: dichiarare inammissibile il concordato in bianco annunciando di conseguenza il fallimento della Samb o accogliere la richiesta concedendo al numero uno rossoblù altri quattro mesi per presentare la proposta di pagamento ai creditori che poi devono accettarla. In questo caso salterebbe l’operazione del fallimento tecnico e sarebbe fortemente in dubbio il mantenimento della categoria e l’iscrizione della Samb al prossimo campionato di serie C.