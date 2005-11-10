Serie C, 10ª giornata: al 45' Lecco avanti a Vercelli. Livorno-Grosseto è sul 2-2
Luca Bargellini
Quattro gol nei primi 45' di gioco dei due anticipi della decima giornata di Serie C. All'intervallo da segnalare il vantaggio del Lecco per 2-0 sul campo della Pro Vercelli e il 2-2 nel derby toscano fra Livorno e Grosseto. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C - 10ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Pro Vercelli-Lecco 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
21' Pellegrino, 44' Casarotto
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Carpi-Lumezzane
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate
GIRONE B
In corso
Livorno-Grosseto 2-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G)
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Guidonia-Forlì
Ore 14:30 - Pianese-Pineto
Ore 14:30 - Reggiana-Torres
Ore 14:30 - Vado-Sambenedettese
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare
GIRONE C
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Monopoli
Ore 17:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia
Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°
* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva