Serie C, rimonta vincente del Potenza, frena il Cittadella. Il Ravenna risponde allo Spezia
Tommaso Maschio
Dopo il Trento, sconfitto contro l’Arzignano, anche il Cittadella non riesce a trovare un successo che l’avrebbe avvicinato alla prima posizione occupata dall’Union Brescia: i veneti infatti non vanno oltre lo 0-0 contro la Pro Vercelli. Nell’altro incontro del Girone A invece la Juventus Next Gen conquista una vittoria per 1-0 sulla Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B il Ravenna risponde allo Spezia vincendo per 3-1 sulla Torres in una gara più combattuta di quanto dica il punteggio coi due gol della vittoria giallorossa arrivati negli ultimi minuti. Vince anche il Perugia che piega 1-0 il Livorno. Infine nel Girone C pareggio con firme di due attaccanti ‘immortali’ - Patierno e Coda – fra Casarano e Catania, mentre il Potenza manda un messaggio alle big vincendo in rimonta per 3-2 contro l’Audace Cerignola.
Il programma della 16ª giornata di Serie C
GIRONE A
Sabato 28 novembre
Carpi-Lecco 0-0
Novara-Alcione 1-1
86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)
Lumezzane-Desenzano 2-2
11' Ghillani (L), 13' Ebone (L), 59' Biondi (D), 71' Procaccio (D)
Ospitaletto-Brescia 0-0
Pergolettese-Giana Erminio 2-1
7' Roversi (P), 44' Quaggio (G), 62' De Marchi (P)
Domenica 29 novembre
Arzignano Valchiampo-Trento 1-0
24’ Fosu
Cittadella-Pro Vercelli 0-0
Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi 1-0
24’ Konate
Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso
Ore 17.30 – Renate-Folgore
Classifica: Union Brescia 35*, Trento 33*, Cittadella 33*, Arzignano Valchiampo 27*, Ospitaletto 26*, Treviso 25, Lecco 25*, Alcione 22*, Pergolettese 21*, AlbinoLeffe 20, Juventus Next Gen 20*, Pro Vercelli 19*, Lumezzane 17*, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 15*, Giana Erminio 13*, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11*
* una partita in più
GIRONE B
Sabato 28 novembre
Gubbio-Vado 3-0
10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello
Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0
23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio
Pescara-Pianese 2-2
17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)
Domenica 29 novembre
Spezia-Pineto 2-1
1’ Forte (P), 20’ aut. Di Renzo (S), 86’ aut. Nebuloso
Perugia-Livorno 1-0
40’ rig. Ladinetti
Ravenna-Torres 3-1
62’ aut. Zaccagno (R), 74’ rig. Scotto (T), 87’ Fischnaller (R), 90’+1’ Casiraghi (R)
Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese
Lunedì 30 novembre
Ore 20.30 – Latina-Grosseto
Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)
Classifica: Spezia 42*, Ravenna 38*, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26*, Grosseto 23, Perugia 23*, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21*, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19*, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9
* una partita in più
GIRONE C
Venerdì 27 novembre
Cavese-Scafatese 3-3
16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)
Foggia-Casertana 0-3
14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli
Sabato 28 novembre
Giugliano-Altamura 0-4
43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto
Salernitana-Monopoli 0-2
66' Gioielli, 71' Scipioni
Sorrento-Cosenza 1-2
34' Dametto (C), 60' D'Alena (C), 72' Potenza (S)
Domenica 29 novembre
Barletta-Inter U23 0-0
Casarano-Catania 1-1
27’ Patierno (Cas), 83’ Coda (Cat)
Potenza-Audace Cerignola 3-2
1’ e 15’ Volpe (A), 28’ Bando (P), 41’ D’Auria (P), 89’ Petrungaro (P)
Ore 17.30 – Bari-Savoia
Ore 17.30 – Crotone-Picerno
Classifica: Potenza 38*, Bari 27, Monopoli 26*, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24*, Casertana 24*, Catania 24*, Inter U23 24*, Sorrento 23*, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Barletta 20*, Casarano 20*, Salernitana 19*, Cosenza 19*, Savoia 18, Giugliano 16*, Foggia 15*, Crotone 1°
* una partita in più
° penalizzato di 6 punti