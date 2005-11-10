Dopo il Trento, sconfitto contro l’Arzignano, anche il Cittadella non riesce a trovare un successo che l’avrebbe avvicinato alla prima posizione occupata dall’Union Brescia: i veneti infatti non vanno oltre lo 0-0 contro la Pro Vercelli. Nell’altro incontro del Girone A invece la Juventus Next Gen conquista una vittoria per 1-0 sulla Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B il Ravenna risponde allo Spezia vincendo per 3-1 sulla Torres in una gara più combattuta di quanto dica il punteggio coi due gol della vittoria giallorossa arrivati negli ultimi minuti. Vince anche il Perugia che piega 1-0 il Livorno. Infine nel Girone C pareggio con firme di due attaccanti ‘immortali’ - Patierno e Coda – fra Casarano e Catania, mentre il Potenza manda un messaggio alle big vincendo in rimonta per 3-2 contro l’Audace Cerignola.

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Carpi-Lecco 0-0

Novara-Alcione 1-1

86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)

Lumezzane-Desenzano 2-2

11' Ghillani (L), 13' Ebone (L), 59' Biondi (D), 71' Procaccio (D)

Ospitaletto-Brescia 0-0

Pergolettese-Giana Erminio 2-1

7' Roversi (P), 44' Quaggio (G), 62' De Marchi (P)

Domenica 29 novembre

Arzignano Valchiampo-Trento 1-0

24’ Fosu

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi 1-0

24’ Konate

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 35*, Trento 33*, Cittadella 33*, Arzignano Valchiampo 27*, Ospitaletto 26*, Treviso 25, Lecco 25*, Alcione 22*, Pergolettese 21*, AlbinoLeffe 20, Juventus Next Gen 20*, Pro Vercelli 19*, Lumezzane 17*, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 15*, Giana Erminio 13*, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11*

* una partita in più

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Gubbio-Vado 3-0

10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello

Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0

23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio

Pescara-Pianese 2-2

17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)

Domenica 29 novembre

Spezia-Pineto 2-1

1’ Forte (P), 20’ aut. Di Renzo (S), 86’ aut. Nebuloso

Perugia-Livorno 1-0

40’ rig. Ladinetti

Ravenna-Torres 3-1

62’ aut. Zaccagno (R), 74’ rig. Scotto (T), 87’ Fischnaller (R), 90’+1’ Casiraghi (R)

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 42*, Ravenna 38*, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26*, Grosseto 23, Perugia 23*, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21*, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19*, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

* una partita in più

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Giugliano-Altamura 0-4

43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto

Salernitana-Monopoli 0-2

66' Gioielli, 71' Scipioni

Sorrento-Cosenza 1-2

34' Dametto (C), 60' D'Alena (C), 72' Potenza (S)

Domenica 29 novembre

Barletta-Inter U23 0-0

Casarano-Catania 1-1

27’ Patierno (Cas), 83’ Coda (Cat)

Potenza-Audace Cerignola 3-2

1’ e 15’ Volpe (A), 28’ Bando (P), 41’ D’Auria (P), 89’ Petrungaro (P)

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 38*, Bari 27, Monopoli 26*, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24*, Casertana 24*, Catania 24*, Inter U23 24*, Sorrento 23*, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Barletta 20*, Casarano 20*, Salernitana 19*, Cosenza 19*, Savoia 18, Giugliano 16*, Foggia 15*, Crotone 1°

* una partita in più

° penalizzato di 6 punti