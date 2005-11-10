La notizia era già nell'aria da ieri, oggi è arrivata l'ufficialità: Marco Gaburro non è più l'allenatore del Desenzano, che ha optato per il cambio in panchina. Per il trainer è stato fatale il pesantissimo ko casalingo subito ieri con l'AlbinoLeffe, che si è imposto con un tennistico 1-6, ma era comunque il momento complessivo a destare riflessioni da parte dal club lombardo. Che è adesso a lavoro per il post, con un primo nome che è balzato in cima alla lista: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono in corso contatti con Roberto Venturato.

Il trainer, lo ricordiamo, nella scorsa stagione ha guidato il Livorno, ma non gli è stato rinnovato il contratto, con la naturale scadenza di giugno che ha portato all'addio tra le parti.