Serie C, 26^ giornata: Cesena-Carpi 3-0. Romagnoli si consolidano in zona playoff

vedi letture

Finisce con una rotonda vittoria per 3-0 del Cesena sul Carpi il posticipo della 26^ giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone B. Di Zecca al 31’, Russini al 40’ e Bortolussi al 56’ le reti del match che consentono ai romagnoli di consolidarsi in zona playoff con 41 punto. Per il Carpi invece stop a quota 29, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout.