Serie C, 26^ giornata. I finali delle gare delle 15: dilaga il Modena. E vola la Ternana

Si giocherà tra oggi e domani la 26^ giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via alle 12:30, con le prime quattro partite.

Da poco concluse le sfide delle 15:00. Poche scosse nel Girone A, mentre nel B si segnala la goleada del Modena rifilata a una Sambenedettese non apparsa in grande forma; non è goleada, ma è pur sempre vittoria, quella della Ternana, ormai inarrestabile. Con il Bari che si accontenta di un semplice pareggio, che dà ancora più fuga alla Fere.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Carrarese-Novara 1-2 (36' Caccavallo, 47' Zunno, 69' Corsinelli)

Pro Patria-Pergolettese 0-2 (13' Morello, 73' Scardina)

AlbinoLeffe-Grosseto 0-0

Juventus U23-Lucchese 1-1 (44' Bianchi, 64' Marques)

Piacenza-Lecco 0-1 (70' Merli Sala)

Pontedera-Alessandria 0-0

Pro Sesto-Pistoiese 2-2 (9' Franco, 10' Solerio, 52' D'Amico, 94' Baldan)

Pro Vercelli-Olbia 0-0

ORE 17:30

Livorno-Renate

ORE 20:30

Como-Giana Erminio

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Vis Pesaro-Perugia 0-1 (26' Kouan)

Arezzo-Matelica 2-0 (13' Altobelli, 47' Iacoponi)

Legnago-Gubbio 1-2 (4' Bulevardi, 8' Gomez, 94' [rig.] Pellegrini)

Modena-Sambenedettese 4-1 (11' Spagnoli, 53' Muroni, 70' Monachello, 74' Castiglia, 89' Lescano)

VirtusVecomp Verona-Triestina 2-2 (19' e 69' Arma, 49' [rig.] Gomez, 91' Lepore)

ORE 17:30

Fermana-Imolese

Sudtirol-Padova

ORE 20:30

Mantova-Fano

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

Ravenna-Feralpisalò

Cesena-Carpi

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Palermo-Catanzaro 1-1 (27' Verna, 31' Floriano)

Catania-Bari 1-1 (35' Cianci, 64' Sarao)

Foggia-Ternana 0-2 (26' Raicevic, 63' Partipilo)

Monopoli-Cavese 1-0 (85' De Paoli)

Paganese-Turris 2-0 (35' Diop, 71' Guadagni)

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0

ORE 17:30

Juve Stabia-Teramo

ORE 20:30

Casertana-Avellino

Riposa: Bisceglie