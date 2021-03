Serie C, Girone A: rinviata a data da destinarsi Pergolettese-Lecco

Altro rinvio in Serie C a causa delle positività al Covid-19. La Lega Pro con una nota ufficiale ha comunicato il rinvio a data da destinarsi del match fra Pergolettese e Lecco inizialmente programmato per mercoledì 17 marzo. Alla base della decisione l’alto numero di positività in seno alla Pergolettese.