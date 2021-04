Serie C, Girone B: tutto rimandato all'ultima giornata, vincono sia Padova che Perugia

Il Perugia batte 2-0 il Matelica e il Padova vince 0-1 a Carpi, le due squadre quindi si giocheranno la Serie B all'ultimo turno ma al Grifone basterà vincere senza pensare al risultato dei biancoscudati. Si tira fuori dai giochi il Sudtirol, che pareggia con il Cesena. In ottica salvezza, il Ravenna pareggia ad Arezzo ma tiene aperte le possibilità di evitare la D visti i risultati delle altre. Il successo di Mantova per 0-1 permette alla Vis Pesaro di incamerare la permanenza in C con una giornata d'anticipo.

I RISULTATI

Arezzo-Ravenna 1-1

Carpi-Padova 0-1

Fano-Triestina 1-1

Fermana-Virtus Verona 0-1

Imolese-Gubbio 1-0

Mantova-Vis Pesaro 0-1

Modena-Legnago 3-0

Perugia-Matelica 2-0

Sambenedettese-Feralpisalò 0-0

Sudtirol-Cesena 1-1

LA CLASSIFICA: Perugia 76, Padova 76, Sudtirol 72, Modena 69, Feralpisalò 60, Triestina 58, Cesena 54, Sambenedettese 54, Matelica 53, Mantova 48, Virtus Verona 48, Gubbio 45, Fermana 42, Vis Pesaro 41, Carpi 41, Legnago Salus 35, Imolese 35, Aj Fano 33, Arezzo 29, Ravenna 27.