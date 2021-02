Serie C, giudice sportivo: 31 gli squalificati. Stangata Tounkara (Viterbese): 4 turni

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Febbraio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16 E 17 FEBBRAIO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 500,00 LECCO perché un proprio isolato sostenitore al termine della gara rivolgeva frasi offensive agli ufficiali di gara e agli addetti federali (r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GHELLER MAVILLO (NOVARA) per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara (r.IV uff., allenatore in seconda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE) per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al quarto ufficiale, evitando il contatto fisico solo perché trattenuto dall'intervento di propri dirigenti, e rivolgeva al medesimo frasi irriguardose e minacciose (r.IV uff.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RAINONE PASQUALE (TURRIS) perché dopo il termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARODI LUCA (ALESSANDRIA)

VINETOT KEVIN MATHIEU (SUDTIROL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

CALDERINI ELIO (CAVESE)

MENDES MURILO OTAVIO (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARPANI GIANLUCA (A.J. FANO)

GATTI FEDERICO (PRO PATRIA)

MARRAS MANUEL (BARI)

PETERMANN DAVIDE (CESENA)

NUNZELLA LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

EL KAOUAKIBI HAMZA (SUDTIROL)

GORELLI MATTEO (GROSSETO)

CARINI FILIPPO (IMOLESE)

PEETERS DAOUDA (JUVENTUS U23)

ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)

LADINETTI RICCARDO (OLBIA)

SIRIGNANO CIRO (PAGANESE)

MELCHIORRI FEDERICO (PERUGIA)

SGARBI FILIPPO LORENZO (PERUGIA)

BATTISTINI MATTEO (PIACENZA)

PALMA ANTONIO (PIACENZA)

SIMONETTI LORENZO (PISTOIESE)

HRISTOV PETKO ROSENOV (PRO VERCELLI)

CODROMAZ ROBERTO (RAVENNA)

FRANCHINI SIMONE (RAVENNA)

SILVA JACOPO (RENATE)

ROMANO ANTONIO (TURRIS)

PITTARELLO FILIPPO MARIA (VIRTUSVECOMP VERONA)

GUCCI NICCOLO (VIS PESARO)