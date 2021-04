Serie C, Giudice Sportivo: Brevi e 4 giocatori fermati per un turno. Salteranno i recuperi

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha fermato per un turno il tecnico della Giana Erminio Oscar Brevi per “recidività in ammonizione (V Infrazione)”.

Per quanto riguarda i giocatori invece un turno di stop per Alessandro Gabrielloni e Valerio Lorenzo Rosseti (Como) - entrambi per aver proferito un'espressione blasfema dalla panchina -, Fabio Perna (Giana Erminio) e Andrea Accardi (Palermo). Si tratta solo di un anticipo delle decisioni relativo alle squadre che giocheranno le gare di recupero in programma il 14 aprile.