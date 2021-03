Serie C, giudice sportivo dei recuperi del 24 marzo: 3 squalificati e multa alla Pro Sesto

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 25 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 MARZO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 PRO SESTO perché persona ammessa ad assistere alla gara, tra coloro accreditati dalla società, rivolgeva all'arbitro, che rientrava negli spogliatoi al termine della gara, reiterate frasi offensive (rap. proc. fed, rapp. c.c.)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00

CATALANO GIUSEPPE (POTENZA) perché durante la gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive nonché espressioni offensive e minacciose a tesserati della squadra avversaria (rapp. a.a, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALABRO NICOLA ANTONIO (CATANZARO) perché durante la gara pronunciava un’ espressione blasfema (rapp. proc.fed, rapp.c.c.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALDASSIN LUCA (CATANZARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLLOCOLO MICHELE (CESENA)

PARTIPILO ANTHONY (TERNANA)